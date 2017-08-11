Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde oynadığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Diktatörlük algısı üzerinden yola çıkan Avrupa basını, bu sefer nükleer alanda bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gizli bir planlanma ile AB ile yaşanan krizin ardından Türkiye’nin “atom bombası” sahibi olabilmek için harekete geçebileceği belirtildi.

ABD-Kuzey Kore gerginliği gündemi doldurmaya devam ederken, İngiliz kaynaklı gazetenin iddiasını FETÖ’nün medya yapılanmasının içinde olup firari konumda bulunan Abdullah Bozkurt’tan aldığı belirtildi. Bozkurt’un, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu sebebiyle cephaneliğinde ve mühimmatında büyük bir artışa gitme yolunda olduğunu iddia etti. Haberde ayrıca, planların yapıldığını, atom bombasının her an Türkiye tarafından alınabileceğini belirtti.