Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı davasında ikinci hafta tamamlandı. Mahkeme heyeti önünde rahat tavırlar sergileyen sanıkların 7 ortak yalanı dikkat çekti.

ARACIMIZLA GİTTİK: Sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek Akıncı Üssü’ne taksiyle, Nurettin Oruç ise otobüsle gittiğini iddia etmişti. Duruşmada bir avukatının Nurettin Oruç’a “Hangi duraktan bindiniz?” sorusunu “hatırlamıyorum” diye cevaplamıştı. Bilal Akyüz ve Ömer Faruk Harmancık kendi imkânlarıyla Akıncı’ya gittiklerini ifade etmişlerdi.

ÇIKAMADIK: Akıncı’ya okulunun sunumunu yapmak için geldiğini iddia eden sivil imamlardan Hakan Çiçek 15 Temmuz gecesi üste saldırı olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle lojmanlarda saklanarak çıkamadığını öne sürdü.

TELEFON BAHANELERİ: Kemal Batmaz ve Kubilay Selçuk telefonunu kaybettiğini, Nurettin Oruç ise telefonunu unuttuğunu, Ömer Faruk Harmancık da şarjının bittiğini söylemişti. Hakan Çiçek ise kızının iPad’ine indirdiği oyun yüzünden telefonunun çöktüğünü, Mustafa Barış Avıalan da telefonunun Akıncı Üssü’nde sivil giysili kişiler tarafından alındığını iddia etmişti.

ZİYARET: Sivil imam Hakan Çiçek, Ahmet Özçetin’i ziyarete gittiğini, Akın Öztürk torunlarını görmek için geldiğini, Kubilay Selçuk ve Murat Koçyiğit de ziyaret edeceği kişilere sürpriz yapmak için Akıncı Üssü’ne geldiğini söylemişti.

İNKÂR ETTİLER: Üsse sivil gittiğini belirten Murat Koçyiğit, üniformalı görüntüler için “Ben değilim” dedi. Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek üste bulunan görüntülerini reddetti.

PARALARA KILIF!: Murat Koçyiğit üzerinden çıkan 1100 dolar ve 250 TL’nin “kefen parası” olduğunu öne sürmüştü. Hakan Çiçek ise üzerinden çıkan 23 bin 800 dolar parayı tarladan bulduğunu iddia etmişti.

‘SİVİL GÖRMEDİK’: Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın “Akıncı’da sivil giyimli kişileri gördünüz mü?” sorusuna darbeciler “sivil giyimli kişiler görmedik” diyerek ortak savunma yaptı. Ebru Karatosun ANKARA