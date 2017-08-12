Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.
Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Tunceli'den acı haber
12.08.2017 - 08:29 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 asker yaralanmıştı. Son alınan bilgilere göre yaralı asker şehit oldu
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Etiketler : Tunceli,şehit,
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