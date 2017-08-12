Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.