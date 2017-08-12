Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Şehitlerden birinin Samsun’un Bafra ilçesinden Uzman Çavuş Şahan Sezer olduğu ortaya çıktı. Şehidin Çetinkaya Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haberi yetkililer verdi.

Şehit Uzman Çavuş Şahan Sezer'in bekar ve Hasan-Emine Sezer çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi