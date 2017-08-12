Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.
Şehitlerden birinin Samsun’un Bafra ilçesinden Uzman Çavuş Şahan Sezer olduğu ortaya çıktı. Şehidin Çetinkaya Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haberi yetkililer verdi.
Şehit Uzman Çavuş Şahan Sezer'in bekar ve Hasan-Emine Sezer çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi
Şehit ateşi Samsun'a düştü
12.08.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen askerlerden birinin Samsunlu olduğu öğrenildi.
Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.
Etiketler : batman,şehit,
495707 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495707.aspx
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