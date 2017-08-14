İlçenin Derecik beldesindeki Balkaya Dağları’nda PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Balkaya Dağları’nın kayalık kısımlarında halat yardımıyla inen korucular ve askerler, adım adım teröristlerin izini sürüyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Asker ve korucular Hakkari'de terörist avında
14.08.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki kayalıklardan halat yardımıyla inen korucular ve askerler, adım adım teröristlerin izini sürüyor.
Etiketler : hakkari,şemdinli,terörist,haberler,
496095 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496095.aspx
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