İlçenin Derecik beldesindeki Balkaya Dağları’nda PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Balkaya Dağları’nın kayalık kısımlarında halat yardımıyla inen korucular ve askerler, adım adım teröristlerin izini sürüyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.