Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 Ağustos’ta Irak kuzeyi Kandil bölgesine icra edilen hava harekatı sonucunda 13’ü ölü, 8’i ağır yaralı olmak üzere toplam 21 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos’ta Irak kuzeyi Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzi olarak kullandığı tespit edilen dört hedef imha edildi. Harekat neticesinde 13’ü ölü, 8’i ağır olmak üzere toplam 21 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.