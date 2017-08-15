Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi. İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü
15.08.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Etiketler : tayyip erdoğan,telefon görüşmesi,
496351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496351.aspx
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