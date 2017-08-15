Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi. İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.