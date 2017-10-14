Açıklamada, "Patlama bilgisi alınması üzerine yapılan ilk incelemede Şirvan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı bir unsurun yol emniyet faaliyetlerinden dönüş yaptığı esnada, Siirt-Şirvan karayolu üzerinde aracın uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlatıldığı tespit edilmiştir. Patlama sonucu araç içerisinde bulunan 5’i hafif olmak üzere 7 yaralı personel olduğu tespit edilmiştir. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.
Siirt Valiliğinden saldırıya ilişkin açıklama
14.10.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt Valiliği, bugün Siirt-Şirvan karayolundaki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Etiketler : Siirt Valiliği,siirt patlama,
511223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511223.aspx
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