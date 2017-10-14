Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, "Patlama bilgisi alınması üzerine yapılan ilk incelemede Şirvan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı bir unsurun yol emniyet faaliyetlerinden dönüş yaptığı esnada, Siirt-Şirvan karayolu üzerinde aracın uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlatıldığı tespit edilmiştir. Patlama sonucu araç içerisinde bulunan 5’i hafif olmak üzere 7 yaralı personel olduğu tespit edilmiştir. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.