Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti seçilecek iki üyenin 2 katı aday olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski Müsteşarı Ebubekir Şahin, eski RTÜK üyesi Taha Yücel ile AK Parti Grup Danışmanları Mustafa Hançerkıran ve Şevket Sarıcaoğlu'nu aday olarak bildirdi.



CHP ise yeni RTÜK üyesi adayları olarak CHP TBMM Grubu Basın Danışmanı İlhan Taşcı ile Grup Danışmanı Ali Taştan'ın isimlerini bildirdi.



Gizli oylamaya geçilmeden önce, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oylamanın yasaya aykırı olduğunu, Meclis Başkanlığı'na iade edilmesi gerektiğini savundu.



TBMM Başkanvekili Aydın, böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti. Açılan usul tartışmasının ardından, TBMM Başkanvekili Aydın, tutumunu değiştirmedi ve seçime geçildi.