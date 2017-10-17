Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı “Bylock” kullandıkları tespit edilen ve içerik analizinde değişik meslek gruplarından (Mühendis, Mimar, Öğretmen, Halkla İlişkiler, Editör) olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü tepe yönetimi ile irtibatlı toplam 53 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.