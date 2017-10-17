FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı “Bylock” kullandıkları tespit edilen ve içerik analizinde değişik meslek gruplarından (Mühendis, Mimar, Öğretmen, Halkla İlişkiler, Editör) olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü tepe yönetimi ile irtibatlı toplam 53 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
İstanbul merkezli 5 ilde 70 adrese eş zamanlı operasyon
17.10.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 5 ilde 70 adrese eş zamanlı operasyon yapılmaktadır.
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü,5 ilde 70 adrese eş zamanlı operasyon,FETÖ,
511939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511939.aspx
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