Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Buldan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, İzmir yönünden Denizli merkezine doğru gelen bir araçta ve araç sürücünün Buldan ilçesindeki adresinde arama yaptı.

3 kilo 500 gram esrar, 50 sentetik uyuşturucu hap, 50 gram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.