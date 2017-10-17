İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Buldan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, İzmir yönünden Denizli merkezine doğru gelen bir araçta ve araç sürücünün Buldan ilçesindeki adresinde arama yaptı.
3 kilo 500 gram esrar, 50 sentetik uyuşturucu hap, 50 gram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 18'i Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
17.10.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişiden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Buldan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Denizli,
511987 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511987.aspx
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