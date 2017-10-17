Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda, Büyükada’daki toplantıya ilişkin 8’i tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianame üzerindeki incelemelerini tamamlayarak kabulüne karar veren Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar 25 Ekim 2017 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada’da düzenlenen gizli toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammed Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Taner Kılıç, Veli Acu, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ve Nalan Erkem’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım” suçlarından 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.