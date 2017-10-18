Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, cumhuriyet savcılığının biri ihbar, diğeri planlı olmak üzere PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube tarafından Bağcılar , Avcılar, Esenyurt ve Güngören ile biri kent dışında olmak üzere 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında yapının üst düzey sorumlularının da bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda örgütsel dokümana el koyarken, zanlıları sağlık kontrolünün ardından sorgulamak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü.

Geri kalan firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.