Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket hâlinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirilmiş; bir Doçka uçaksavar makineli tüfek imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi