TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket hâlinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirilmiş; bir Doçka uçaksavar makineli tüfek imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi
ZAP'a hava harekâtı: 5 terörist öldürüldü
18.10.2017 - 08:08 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 08:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ZAP bölgesine hava harekatında 5 terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK: ZAP,
512183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512183.aspx
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