Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere  eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı adreslerde 3'ü terör örgütü PKK/KCK, 2'si de  DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.   Zanlılar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.