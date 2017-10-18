Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı adreslerde 3'ü terör örgütü PKK/KCK, 2'si de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Tekirdağ'da PKK ve DEAŞ operasyonu
18.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, 3'ü terör örgütü PKK/KCK, 2'si de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi yakalandı.
Etiketler : tekirdağ,pkk,deaş,operasyon,haberler,
512203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512203.aspx
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