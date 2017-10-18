Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde avukatıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Bülent Demirbilek'in odasına çıkan Küçükkaya'nın, program kayıtları henüz dosyaya gelmemesi nedeniyle ifadesi alınmadı. Küçükkaya'nın, kayıtlar incelendikten sonra ifadesi alınacak.

İsmail Küçükkaya, adliye çıkışında açıklama yapmadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın avukatı Erol Bulut'un Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine, Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.