İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Bursa ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Bursa'daki PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı
18.10.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da PKK propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.
Etiketler : bursa,pkk,operasyon,haberler,
512286 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512286.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER