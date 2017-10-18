Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Bursa ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.