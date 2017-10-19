Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a dönen iş adamı Kavala'ya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gözaltı işlemi uygulandı. Daha sonra Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.



Dünyaca ünlü spekülatör Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği de yapan işadamı Osman Kavala'nın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ALMAN GOETHE ENSTİTÜSÜYLE TOPLANTI YAPMIŞTI



Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi.

DÖNER DÖNMEZ ALINDI



Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

İLİŞKİ AĞI



Kavala'nın gözaltına alınma nedenine dair herhangi bir gerekçe belirtilmiyor. Fakat Kavala'nın ilişki ağı göz önünde bulundurulduğunda, terörle mücadele birimlerinin devreye girmiş olabileceği ifade ediliyor.

Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na acil çağrıda bulunmasını teklif edeceğim." dedi.

Kavala, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği de yapıyor.