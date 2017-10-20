Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Amerika 2009'da Siber Savaş Komutanlığı kurdu. İngiltere siber eğitimler vermeye başladı. Daha sonra Çin, Rusya, Kuzey Kore, İsrail, İran gibi ülkeler de güçlerini oluşturdular. Siber saldırıların ülke ekonomilerinde ciddi yıkıcı etkileri var. 2012'de İngiltere'nin yaşadığı siber saldırının ülke ekonomisine verdiği zarar 22 milyar paund olarak hesaplanmış.

TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMU OLDU



Türkiye olarak haberleşmeye yapılan alt yapı yatırımları ile çok hızlı bir dönüşüm sağladık. Bilgi toplumu demek internet erişimi demek. Bilgi toplumu oldu Türkiye. Ortalama 65'in üzerine çıktı, neredeyse gelişmiş ülkelerinde düzeyine geldi. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki kullanım ağının genişlemesi ile birlikte sorun başladı. Burada tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. İleride karşılaşacağımız sorunları şimdiden görmemiz, tedbir almamız lazım. Kullanıcıyı bilinçlendirmek bu işin başı.

EN AZ 30 BİN SİBER GÜVENLİK UZMANINA İHTİYACIMIZ VAR



​Siber güvenlik uzman eksikliği kurumsal güvenliği de yakından ilgilendiriyor. Gelecek 5 yıl içinde dünyada 1.5 milyon siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olacak. Bu hesabı az önce de söyledim, Türkiye'ye uyarladığımızda 30 bin en az siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var.

ADIMLARI ATTIK



İkinci unsur düzenleme. Bunun yasal dayanağı, alt yapısı olacak. Bunun da adımlarını geçtiğimiz yıl attık. Bu işin sahibini, sorumlusunu da Ulaştırma Bakanlığı olarak belirledik.

EĞER BİR İŞİN AKLI SİZDE DEĞİLSE O İŞ SİZİN DEĞİLDİR



Üçüncüsü buraya yönelik teknolojiye yoğunlaşmamız gerekiyor. Milli yazılım. Milli donanım. Eğer işin aklı sizde değilse o iş sizin değildir.

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