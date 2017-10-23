Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.