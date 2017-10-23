Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
23.10.2017 - 23:56 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Etiketler : ak parti,myk,erdoğan,recep tayyip erdoğan,
513768 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513768.aspx
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