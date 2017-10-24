Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz hafta MGK ve Bakanlar Kurulumuz ile başladık. İç ve dış güvenlik konularının yanı sıra OHAL'in 5. kez uzatılması kararını aldık. Meclis'teki gensoru oylaması sebebiyle biraz erken bitirmek zorunda kaldık. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Sırbistan'a yaptığımız ziyaretler bambaşka özellikler arz eden duygu dolu bir ziyaretti. Polonya programımız da başarılı geçti.Çarşamba günü 40. kez muhtarlarımızla bir araya geldik. Cuma günü İstanbul'da D-8 Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. D-8 oluşumu 20 yıllık sürede maalesef arzu ettiğimiz güce ve etkinliğe ulaşamadı.

Ayrıntılar geliyor...