Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlatılan tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. 43’ncü gününde tatbikat alanında tanklar manevralar yaptı. Tankçı askerlere tank eğitimlerinin verildiği tatbikatta, bir akaryakıt tankerinin tatbikat sahasında yakıt ikmali yaptığı görüldü.
Habur’da tatbikat 43’ncü gününde
30.10.2017 - 16:40 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat 43’ncü gününe girdi. Tatbikatta tanklar manevralar gerçekleştirdi.
Etiketler : Şırnak,Silopi,Habur Sınır Kapısı,tatbikat,
515557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515557.aspx
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