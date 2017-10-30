Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlatılan tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. 43’ncü gününde tatbikat alanında tanklar manevralar yaptı. Tankçı askerlere tank eğitimlerinin verildiği tatbikatta, bir akaryakıt tankerinin tatbikat sahasında yakıt ikmali yaptığı görüldü.