Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği ve Türkiye’nin ilk jet üssü olan 9. Ana Jet Üssü’ndeki ‘Kaplan Filo’, kapılarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açtı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde bulunan ‘Kaplan Filo’ Türkiye’nin batısında vatan nöbeti bekliyor. Türkiye’nin ilk jet üssü olma özelliğini taşıyan 9. Ana Jet Üssü’nde 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana kullanılmış olan uçaklar açık alanda teşhir ediliyor. Çok sayıda F-16 jetinden oluşan kaplan filo, gelişen teknolojiye de uyum sağlayarak sürekli eğitim tatbikatlar gerçekleştiriyor. Filo, her an savaşa hazır olarak kuleden gelecek emirleri bekliyor. F-16 uçakları normal uçuşlarını saatte 800 kilometre hızla gerçekleştirirken, istenildiği takdirde bu saatte 1.600 kilometreye çıkabiliyor.

Havadan gelecek tehditlere karşı vurucu güç olan F-16’ların bulunduğu Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, Batı Anadolu’dan sorumlu olarak önemli bir görev üstleniyor. Yabancı ülkelerin filoları tarafından Türk hava sahasına izinsiz girilmesinin ‘kötü niyetli’ olduğu düşünülerek filo bünyesindeki Türk jetleri havalanıyor. Yabancı ülke uçağı ile telsiz teması kuran pilot uyarılarda bulunuyor ve gelecek emir doğrultusunda hareket ediyor. Alarm alan pilotlar 15 dakika içinde gökyüzüne havalanıyor.

Balıkesir’de konuşlu olan Kaplan Filo’nun pilotları günlük işlerinden yeme içme alışkanlıklarına kadar hayatını uçuşa göre planlıyor. Günde en az 8 saat uyuyan pilotlar, her uçuş öncesinde doktor tarafından muayene edilerek ‘Uçuş yapabilir’ onayı alıyor. Öte yandan, 192. filonun simgesi olan kaplan, pilotların hayatlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Uçuşa çıktıkları kapının önünde bulunan kaplan büstü, merdivenlerde bulunan kaplan pati izleri filonun adeta ruhunu sergiliyor. Filonun sloganı ise her pilotun dilinde: “Bir defa kaplan, her zaman kaplan”...