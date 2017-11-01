Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisin yurtiçi ve sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarda büyük kayıp veren terör örgütü PKK'da çözülmenin hızlandığı kaydedildi. Teröristlerin son dönemlerde artan operasyonlar nedeniyle psikolojik çöküş içerisinde olduğu belirlenirken, teröristlerin telsiz konuşmaları da çözülmeyi gözler önüne serdi. Telsiz konuşmalarında teröristlerin verdikleri toplu kayıplardan, eylem zeminini kaybetmelerinden ve şehirlerde aldıkları darbelerden yakındıkları; Carcella, Kato, Herekol ve Zap alanlarında kontrol zafiyeti yaşadıklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

EN AĞIR KAYBI MARDİN'DE VERMİŞLER

Son olarak Kuzey Irak'taki teröristlerin sızdığı Kokozer Dağı'na Türk bayrağının dikilmesi sonrası teröristler örgütün üst yönetimine isyan etti. Güvenlik güçlerinin Diyarbakır'da örgüte ağır darbe indirmesinden duydukları endişeyi dile getiren teröristler telsiz konuşmalarında, en ağır kaybı Mardin'de verdiklerini Salih Kaplan ve Hacire Tanhan gibi örgütün sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kayıp olduğunu söyledi. Teröristler çözülmeyi engellemek için şehir yapılanması YPS'ye ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

TERÖR İŞBİRLİKÇİLERİ YAKALANDI

Telsiz konuşmalarına, örgütün Ege- Akdeniz bölgesine terörist kaydırma planının güvenlik güçleri tarafından engellenmesinin şoku da yansıdı. Teröristleri Ege-Akdeniz bölgesine aktaracak 6 terör işbirlikçisi organizatör ise yakalandı. Motivasyon kaybı yaşayan örgüt elemanları elebaşları tarafından tehditle ikna edilmeye çalışılıyor.

Sabah