Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de Akçakale ilçesinde PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu Arif N.’yı gözaltına aldı. Zanlının ifadeleri doğrultusunda 5 gün sonra ise Suriye’den Türkiye’ye geçmesine yardım ve yataklık eden Taha H. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, PKK/PYD terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da 2 terörist yakalandı
01.11.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da PKK/PYD terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Suriye uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler : Şanlıurfa,PKK,terör örgütü,haberler,
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