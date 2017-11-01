Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de Akçakale ilçesinde PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu Arif N.’yı gözaltına aldı. Zanlının ifadeleri doğrultusunda 5 gün sonra ise Suriye’den Türkiye’ye geçmesine yardım ve yataklık eden Taha H. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, PKK/PYD terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.