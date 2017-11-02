Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki bazı yazışmaların çözümlenmesi üzerine 60 kişi hakkında alınan gözaltı kararı doğrultusunda operasyon başlattı.



İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.