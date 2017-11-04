Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yapılan Medeniyetler Şurâsı’nda hadis-i şerifleri ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyelerini itibarsızlaştırmaya çalışanları sert sözlerle eleştirmiş “Hoca olmak, ahkâm kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor” demişti. Konuşmasında “Bunu yapan bedelini öder” diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetmişti: Şu anda birçok insan çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hâle geldiler. Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin ifsadı demektir. Ve bu nesli ifsat etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Erdoğan’ın bu uyarısı üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma hutbesinde bu konuyu ele aldı. “Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmadan gerçek anlamda İslam dini yaşanamaz” denilen hutbede şu ifadeler dikkat çekti: “Hiçbir kimse ya da zümrenin, kendisini sünnetin tek hamisi olarak görmeye hakkı yoktur. Aynı şekilde sünneti itibarsızlaştırmaya ve devre dışı bırakmaya yönelik anlayış ve gayretler de beyhude birer çabadan ibarettir. Unutulmamalıdır ki Allah Resûlü’nün sünnet-i seniyyesi üzerinden ötekileştirici, ayrıştırıcı bir takım söylemler; kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecektir.”