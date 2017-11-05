Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel - Örgütün gerçek yüzünü gören gurbetçilerin bu eğitim yılında çocuklarını kayıt yapmaması üzerine FETÖ’nün 2013 yılında kurduğu Urselbach Lisesi, kapatma kararı aldı. Bağışçıların tamamen çekildiği, lisede öğrenci sayısı da yüzde 80 eriyince okul yönetimi kapatmaktan başka çare bulamadı. Daha önce 560 öğrenci ile eğitim veren Urselbach Lisesi, 2017 yılından itibaren önce sponsorlarını, ardından da öğrencilerini kaybetti. Okul yönetimi okulun faaliyetlerinin, günlük hayatının, pedagojik formasyonunun ve finansmanının FETÖ ile bağlantısı olmadığını iddia ederek öğrenci velilerini ikna etmeye çalıştı. Ancak okulun ortaklarının FETÖ destekçileri çıkmasıyla beraber çöküş başladı. Mali kaynak arayışını çözemeyen okulun eğitim yılının başında kapanma kararı aldığı öğrenildi. Friedberg’deki Eğitim Daire Başkanı Rosemarie Zur Heiden, FETÖ bağlantılı okulların artık Türkler tarafından cazibe taşımadığını ve mali yapısı bozulan bu tip eğitim kurumlarında kapanmaların devam edeceğini söyledi.