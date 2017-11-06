Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran-Irak sınırındaki Kandil Dağı’nın devamı olan, Süleymaniye’nin Maweti ilçesinde yer alan ve terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’lıların konuşlandığı belirtilen Asos Dağı’nın savaş uçaklarınca ilk defa bombalandığı bildirildi. Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı’nın Türk savaş uçaklarınca bombalandığını iddia ederken, bazı kaynaklar ise bombardımanı İran’ın uçaklarının yapmış olabileceğini ileri sürdü. Süleymaniye’ye bağlı Maweti ilçesi sınırlarında kalan dağın bombalanmasıyla ilgili konuşan Kaymakam Kameran Hasan, Asos Dağı’nın ilk defa bombalandığını söyledi, Hasan, “Bombalanan bölgede PKK ve PJAK’lıların bulunduğu biliniyor” dedi. Bazı Kürt kaynaklar ise, Asos Dağı’nın hem önceki gece hem de dün sabah saatlerinde Türkiye’ye ait savaş uçaklarınca bombalandığını ifade etti. Öte yandan, Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde bugün düzenlenen operasyonda, 9 PKK’lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsal kesiminde ise, son 2 günde terör örgütüne ait 25 sığınağın tespit edildiği ve bunların imha edildiği bildirildi.