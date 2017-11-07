Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Nunez’in oğlu ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını takdim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.