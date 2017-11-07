Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Nunez’in oğlu ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını takdim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Erdoğan, Küba Büyükelçisini kabul etti
07.11.2017 - 15:26 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez'i kabul etti.
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517704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517704.aspx
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