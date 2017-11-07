Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Canik ilçesinde yapımı tamamlanan Canik İmam Hatip Ortaokulu 18 derslikli ek binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu. Ardından Karadeniz Arma Mehter Takımı bir gösteri sundu. Daha sonra Mustafa Altıkat Kur’an-ı Kerim okudu.

Vali Osman Kaymak törende yaptığı konuşmada, “Bu çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlimizde tekli eğitime geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi 2019 yılının sonunda Samsun’da ikili eğitimden tekli eğitime geçmiş olacağız. Tekli eğitime geçmemiz ilimizdeki başarı oranını artıracaktır. İlimizde İmam Hatip okullarının sayısının ve kalitelerinin artması konusunda da çalışmalar var. Biliyorsunuz, İmam Hatip okulları geçmişte sıkıntılar yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetleriyle, himayelerinde hamdolsun İmam Hatip okulları eski sıkıntıları atlattı. Eskiden İmam Hatip okullarındaki öğrenciler işaretle gösteriliyordu, inşallah şimdi de öyle olacaklar. Ben ilin valisi olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında bizler çocuklarımızın dindar olmasını istiyoruz. Vatan, millet duygusu yüksek, inançlı, anne babaya saygılı ve geleceği iyi gören çocuklar olsun istiyoruz. Bu yönüyle velilerimiz şayet İmam Hatip okullarını istiyorlarsa bizde devlet olarak bu okulları açmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Hükûmet bütün okulları İmam Hatip Okullarına çeviriyor diye bir yanlış algı var”



İmam Hatip okullarının açılması hakkında da konuşan Vali Kaymak, “Şöyle bir algı var, Devlet, hükûmet bütün okulları İmam Hatip Okullarına çeviriyor diye. Böyle bir çalışma yok arkadaşlar, bunu da duyurmak isteriz. Ama şunu söylüyoruz. İmam Hatip Ortaokulu-Lisesi isteyen neresi varsa orada bu okulu yapmak bizim görevimizdir. Çünkü vatandaşımızın çocuğuna böyle bir eğitimi talep etme hakkı var. Devletinde, bizlerinde bunu yerine getirme görevi var. Onun için ilimizde imkanlar ölçüsünde bütün paydaşlarımızla birlikte İmam Hatip Okullarımızın hem kalitesini, hem de sayısını artırma konusunda çalışmalar devam ediyor. Ben burada öğretmenlerimizden şunu rica ediyorum. Bazen bir toplumda bulunduğumuz zaman içimizde kim namaz kıldıracak dediğimizde İmam Hatip mezunu kendisini söylemek istemiyor. Çünkü güzel kuran okuyamıyor. O anlamda hocalarım lütfen çocuklarımız Kur’an-ı Kerim’i çok düzgün okusunlar. Lütfen çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim düzgün öğretin. İmam Hatip mezunu bir mecliste bulunduğu zaman göğsünü gere gere 'Ben İmam Hatip mezunuyum' diyebilsin. İmam Hatibin temeli Kur’an’dır. Bu okulu bitiren öğrencilerimizden güzel Kur’an-ı Kerim okuyarak mezun olmalarını istiyorum. İmam Hatip okullarında okuyan ve mezun olan öğrenci aldığı talim ve terbiye ile edebiyle, anne ve babaya saygılarıyla örnek olmalıdırlar. Bütün okullarımızda kalitenin artırılması için gayret sarf ediyoruz. Bu okullarda okuyan öğrencilerin hepsi bizim yavrularımız ama velilerimizin taleplerini de dikkate alıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Canik ilçesinde yapımı tamamlanan Canik İmam Hatip Ortaokulu 18 derslikli ek binasının açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından okulu gezen Osman Kaymak, yetkililerden bilgi aldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Canik Kaymakamı İlhan Turgut, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.