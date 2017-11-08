Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım’da Rusya’yı ardından 14 Kasım’da Kuveyt’i ziyaret edecek. Erdoğan’ın gerçekleştireceği her iki ziyarette de kritik konular gündeme gelecek. Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Rusya’nın Suriye’de hükûmet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı Suriye Halk Kongresi’ne PYD’nin de davet edilmesi meselesinin de ele alınması bekleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı açılamada Rusya’nın söz konusu toplantıyı ertelendiği ve PYD’nin davet edilmeyeceğini belirtmişti.

İki lider arasında S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin anlaşmanın detayları ve satın alma işleminde gelinen son nokta da ele alınacak.

Heyetler arası gerçekleştirilecek toplantılarda ise Türk yetkililerin muhataplarına Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vize uygulamasının kaldırılması konusunda yeni adımların atılması gerekliliğini dile getirmesi ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından 14 Kasım’da Körfez krizinde arabuluculuk görevini üstlenen Kuveyt’e geçerek Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cebir es Sabah ile görüşecek.