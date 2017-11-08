Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelen yabancı uyruklu bir kişinin "uranyum" satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphliyi belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Uranyum olduğu iddia edilen 5 gram ağırlığında madde ele geçirildi. Ele geçirilen madde Halkalı'daki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine gönderildi.

Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alinan yabancı uyruklu şüphelinin, elindeki maddenin gerçek olup olmadığı incelemenin ardından netleşecek.(Milliyet)