Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında, Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda eğitim gören 700 Harbiyeliyi Ankara’ya sevk edecekleri iddiasıyla, Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 9’u tutuklu 21 sanıklı davanın duruşmasına devam edildi.Aralarında Isparta eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile eski Erkan Başkanı Orhan Yılmaz’ın da tutuklu sanık olarak bulunduğu davanın duruşması, güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görüldü. Duruşma Salonu’na sanık yakınlarından ikişer kişi alındı. Polis ekipleri kapı girişinde sanık yakınlarını aradıktan sonra duruşma salonuna aldı.

2 tutuklu sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı



Duruşmaya, eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Merih Özşahin SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar İlhan Çağrı Kayaoğlu, Ahmet Nazif Şensoy, Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Seçkiner Arslan ile tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Darbe teşebbüsü gecesine ait kamera kayıt raporları okundu



Bugün öğleden sonra görülmeye başlanan duruşmada, ilk olarak 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde Isparta’daki Tugay’da bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını içeren raporlar Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı tarafından okundu. Tugay kapı girişlerinde darbe girişimi gecesi yaşanan araç giriş ve çıkışları ile sanıklar ve diğer askerlerin hareketliliklerinin de kayıt altına alındığı raporların okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Savunmaların dinlenmesinin ardından İddia Makamı tarafından mütalaa verildi. İddia makamı bazı tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep ederken, bazı sanıklar için de beraat verilmesini istedi. İddia makamı Başbakan Binali Yıldırım’ın davaya müdahil olma talebinin de kabulünü istedi. Mütalaanın ardından, Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki mahkeme heyeti, tekrar sanıklar ve sanık avukatlarına söz hakkı verdi. Sanık avukatları, Türkiye’deki diğer mahkemelerde görülen davalardan örnekler vererek, Isparta’daki müvekkillerinin askeri, zırhlı araçlarla yapılan bir kalkışma veya silahlı şekilde darbe girişimi olaylarına karışmadığını savundu. Bazı avukatlar, bu nedenle müvekkillerinin aynı maddelerden yargılanmamaları gerektiğini öne sürdü.

Başbakan'ın müdahil olma talebi kabul edildi



Duruşma sonunda mahkeme heyeti ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, Başbakan Binali Yıldırım’ın davaya müdahil olma talebini kabul ederken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuklanması talep edilen sanıkların da tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 5 Şubat 2018 tarihine ertelendi.