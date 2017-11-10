Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Kamuoyunda büyük tartışmaya yol açan cam filmi yasağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Geçtiğimiz günlerde toplanan AK Parti MYK’da konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de milletvekilleriyle ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. Ankara, Aksaray, Batman, Bilecik, Burdur, Edirne, Erzurum, Karabük, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tokat ve Kilis illerinin 50 civarındaki milletvekillinin katıldığı genel merkezdeki toplantıda, 14 milletvekili söz aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, araçlardaki cam filmin yasaklanması konusundaki tartışmaları da hatırlatarak şunları kaydettiği öğrenildi: “Bu konuda bir yanlış anlaşılma söz konusu. Talimat verdim. İçişleri Bakanlığı yeniden değerlendirecek. Terörle mücadele açısından bir sakınca olup olmadığına bakılacak. Bu konu yeniden gözden geçirilecek.”

Erdoğan’ın talimatının ardından gözler İçişleri Bakanlığı’nın yapacağı çalışmaya çevrildi.

Söz konusu yasağın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26 Ekim’de kaldırılmasının planlandığı ancak Emniyet Müdürlüğünün terörle ilgili hassasiyeti nedeniyle bu uygulamanın devam ettiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Özlü, cam filmi yasağının hiç kalkmadığını söylemişti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı ise 1 Kasım’da aldığı kararla ‘araç muayenesi sonucu belirlenen eksikliklere ilişkin kusur grupları yönergesi’ konulu yazısında, cam filmini ‘Hafif Kusur’ yerine ‘Ağır Kusur’ kapsamına almıştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın alacağı karara göre adım atması bekleniyor.

Cam film kullanan araç sayısının yaklaşık 5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Fabrika çıkışlı olan ‘43R’ onaylı renkli camlara herhangi bir ceza uygulanmadığı belirtiliyor.

Konuyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “Hükûmetimizin zaman zaman yaptığı düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın, cumhurun reisi olarak toplumun tepkilerini reflekslerini dikkate alarak bazı talimatlar vermesi son derece doğal” dedi.

Ombudsman Şeref Malkoç da “Dünden beri kurumumuza müracaatlar yapılıyor. Eğer müracaatlar usulüne uygunsa detaylı incelemeye geçilecek” demişti.