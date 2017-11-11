Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın Ankara’ya geleceğini belirledi. Bunun üzerine İstihbarat ve TEM polislerinden özel bir ekip oluşturuldu. Ekipler, Aydın’ın daha önce kaldığı 4 adresi takibe aldı. Çankaya’da bulunan bir adrese sabaha karşı baskın yapıldı ve Aydın gözaltına alındı. Daha önce birçok defa gözaltına alınan Aydın’ın, DMH-KEC’in Türkiye sorumlusu olduğu, örgütün üst düzey 5 sorumlusundan biri olarak geçtiği, eşi Fatih Özgür Aydın’ın aynı suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. DHKP-C üyeliği gerekçesiyle KHK kapsamında meslekten ihraç edilen Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in DMH-KEC üyesi olduğu ve Ankara Kızılay Yüksel Caddesi’nde başlattıkları oturma eylemi talimatını bizzat Aydın’dan aldıkları iddia edildi. Aydın’ın, Yüksel Caddesi’nde Özakça ve Gülmen’in eylemlerine DMH-KEC üyeleriyle destek ziyaretinde bulunduğuna dair bir fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta Aydın ile Gülmen, Özakça ve bazı örgüt üyeleri yer alıyor. AA