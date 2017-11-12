Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

Türkiye, hava savunma ve füze savunma sistemleri de dâhil olmak üzere ortak savunma projeleri alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Rusya’nın ardından Fransa ve İtalya ile niyet mektubu imzaladı. Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Rusya’dan “Hava Savunma” sistemi satın aldıktan sonra Avrupa’da “Üçlü Füze Paktı” kuracağı yorumunda bulundu. Bilindiği gibi Türkiye, geçen hafta içerisinde Fransız grup Thales ve Avrupalı MDBA kontrolündeki Fransız-İtalyan Eurosam konsorsiyumuyla uzun menzilli bir hava savunma sistemi alımı konusunda anlaştı. NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde aynı zamanda üç ülke arasında (Fransa-İtalya-Türkiye) iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir niyet mektubu da imzalandı. Bu siyasi anlaşma çerçevesinde Eurosam konsorsiyumu ile Türk ASELSAN ve ROKETSAN şirketleri arasında imzaların 2018’in Haziran ayına kadar atılması planlanıyor. Eurosam ile yapılan bu anlaşma, Türkiye’nin NATO müttefikleriyle olan ilişkilerinin yatıştırılmasına katkı sağlayacak. Yine de bu Ankara’nın Rus S-400 füzesavar alma niyetinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Çünkü Ankara S-400’ler için ön ödemeleri yapmış durumda... Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya’dan S 400 füzelerinin satın alındığını hatırlatarak, “O iş bitti, S 400 füzeleri satın alınmıştır. Bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz, kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde.... Ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimiz sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.