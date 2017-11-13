Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN



Gün ışıklarının ağarmasıyla, Türkiye’den karayoluyla ulaşacak yardımların en erken zaman diliminde ulaştırılabilmesi için bölge ile anbean iletişim ve koordinasyon sağlanıyor.

Diğer taraftan hava sahası kapalı olan Kuzey Irak bölgesinin Süleymaniye kentine hava yolu ile yardımların AFAD tarafından ulaştırılabilmesi için Bağdat’ın hava koridorunu açmasıyla Ankara’dan yardımlar ulaştırılacak. Kuzey Irak’taki deprem sonrası Ankara’da AFAD merkezinde kriz masası kuruldu. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığında bölgedeki yer hareketleri ve bölgeye ulaştırılacak lojistik insani yardım ve enkaz altındaki çalışmalarda görevlendirilecek personel için çalışmalar sürüyor.