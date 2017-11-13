Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemler nedeniyle 75'i tutuklu 239 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski Dekan Yardımcısı Albay Ramazan Nazar hakim karşısına çıktı.

Darbe girişiminin gerçekleştiği dönemde Kayıt Kabul Genel Kurulunda görevli olduğunu ve öğrenci alımları nedeniyle sık sık mesai yaptıklarını belirten Nazar, 15 Temmuz'da saat 20.00 sularında mesaiden çıkıp, İskitler'e tansiyon hastası annesini ziyarete gittiğini söyledi.Ziyaretin ardından evine dönerken Milli Kütüphane civarında yoğun trafikle karşılaştığını anlatan Nazar, trafik sıkışıklığından kurtulabilmek için okulun Kirazlıdere tarafındaki 3 no'lu nizamiyesinden girip 4 no'lu nizamiyeden çıkarak evine geçmeyi düşündüğünü anlattı.

Nazar, 3 no'lu nizamiyede görevlilerce durdurulduğunu, kimlik göstermesine rağmen içeri alınmadığını, komutanları arayarak içeri girebildiğini belirterek, "İçerideki hareketliliği de görünce özel durum olduğunu değerlendirerek evime geçmek için girdiğim okuldan çıkmayıp dekanlığa geçtim." diye konuştu.Bu sırada eski Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın kendisine dekan Kerim Acar ve dekanlık personelinin de okulda bulunduğunu söylediğini anlatan Nazar, doğrudan Acar'ın odasına geçtiğini ancak dekanı odasında bulamadığını öne sürdü.

"Telefonumu oraya yazmış olabilirler"



Acar'ı Bozpark bölgesinde gördüğünü dile getiren Nazar, "Bize, 'Alarm durumu var. Herkes giyinsin, gelsin.' dedi. Emir üzerine odama geçtim. Saat 23.30'da tekrar Bozpark'a geldim. Saat 23.42'de kısa süre dekanlık önü ve kafeteryada bekledim. Buradan odama geçtim. Odam dekan odasının yanında. Burada televizyondan gelişmeleri takip ettim. O gece yaşananlardan haberi olmayan pek çok kişi bilgi almak için odama geldi. Çıkmak için izin isteyenler de odama uğradı. Saat 08.00'de herkesin eve gideceğinin söylenmesi üzerine dekandan izin alarak evime geçtim." diye konuştu.

Nazar, eski Kurmay Başkanı Polat'ın talimatıyla okula geldiği yönündeki iddiayı kabul etmeyerek, okula trafikten kurtulmak için girdiği savunmasını tekrarladı. Sanık, darbe faaliyeti kapsamında okula gelen dekanlık personelini kafeteryada topladığı ve sivil halka karşı dekanlık personeline silah alma talimatı verdiği iddiasını da reddetti.

Eski 2'nci Tabur Komutanı kurmay binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in WhatsApp mesajında telefon numarasını yazarak, "Mesaiye gelen kişilerin içeri alınıp alınmayacağını Ramazan Nazar'a sorun" dediği iddiasının sorulması üzerine Nazar, "Ben bu yönde bir faaliyette bulunmadım. Beni tanıyor olabilirler. Okuldaki en eski personelden biriyim. Çıkanlara müsaade ettim ama girişlere müdahil olmadım. Dekanın emrini sordum. 'Mağdur olanları gönderin.' dedi. Mazeretli olanları gönderdim. Girişlerle ilgili konu bana sorulmadı. Numaramı bulabilirler. Uzun süredir dekanlıkta çalışıyorum. Telefonumu oraya yazmış olabilirler." dedi.