Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dubai'de yapılan havacılık fuarında gelişmeler hakkında bilgi veren Temel Kotil, TAI'nin şu an mesaisinin önemli bölümünü savunma projelerine harcadığına dikkat çekerek "Elimizde yüzlerce yetişmiş mühendis var. Çalışanlarımız ile savunma projelerinde yoğun olarak görev yapıyoruz. 10 yıllık bir master plan hazırladık. Bu planda 5 yıl sonrasında bölgesel bir yolcu uçağı için de düğmeye basacağız" dedi.

Kokpit Areo'ya Flight Global'e Dubai Air Show sırasında bilgi veren Kotil, yolcu uçağı konusundaki çalışmalar için amaçlarının koltuk maliyetlerinin çok düşük hale getirebilmek olduğuna dikkat çekti.

KOMPOZİT MALZEME

Kotil tamamen kompozit gövdeli bir uçağı hedeflediklerini belirterek "Koltuk maliyetlerimizin 787 gibi düşük olması gerekiyor. Hedef, 5 yıl içinde bu projeye başlayabilmek" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündeminde olan Sierra Nevada ile ortak TRJet Projesi'nin bittiği konusunda çıkan haberlerin ardından Özmen çiftinin sahip olduğu ABD merkezli havacılık şirketi, çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.

Sierra Nevada, Alman Dornier'in imal ettiği 328 uçak ailesinin haklarını iki yıl önce satın almıştı.

Bu uçakların modernize edilerek başlatılacak bölgesel uçak ailesi için sonrasında tamamen yeni tasarıma sahip 50 ve 70 koltuklu hem jet hem de turboprop motorlu modeller tasarlanacaktı. Ancak proje ile ilgili iki yıldır herhangi bir gelişme olmadı. [STAR)