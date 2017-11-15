Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Kandil'e gidip oturacağız. Sınrın 25 km ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz. Kızımın etrafından 3 kere DHKP-C'liler alındı. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi." dedi.