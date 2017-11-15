İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Kandil'e gidip oturacağız. Sınrın 25 km ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz. Kızımın etrafından 3 kere DHKP-C'liler alındı. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi." dedi.
Bakan Soylu: Kandil'i tarumar edeceğiz
15.11.2017 - 20:40 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.
Etiketler : süleyman soylu,pkk,dhkp-c,
519884 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519884.aspx
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