Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bismil Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç’in talimatıyla organize edilen toplu nikah töreninde Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Özlem Sevim ile Mehmet Emin Sevim’in nikâhını kıydı. İlk defa resmî nikâh kıyan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikâhlarda yeni evlenenlere çocuk tavsiyesine değinerek, “Ben de 8 çocuk babası olarak sizden 5 çocuk yapmanızı istiyorum” dedi.