İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bismil Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç’in talimatıyla organize edilen toplu nikah töreninde Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Özlem Sevim ile Mehmet Emin Sevim’in nikâhını kıydı. İlk defa resmî nikâh kıyan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikâhlarda yeni evlenenlere çocuk tavsiyesine değinerek, “Ben de 8 çocuk babası olarak sizden 5 çocuk yapmanızı istiyorum” dedi.
Müftüden ilk resmî nikâh
16.11.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müftülere nikâh kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de ilk kez Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir müftü resmi nikâh kıydı.
Etiketler : Müftü,
520004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520004.aspx
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