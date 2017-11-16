Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın önderliğinde ülkenin trafik güvenliği adına çok mesafe kat ettiklerini söyledi.İnşa ettikleri yollar ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülke trafiğini son 15 yılda yeniden tasarladıklarını ve imar ettiklerini belirten Arslan, insan yaşamını ve konforunu artıracak şekilde birçok geliştirme sağladıklarını anlattı.

Erişim ve ulaşıma 362 milyar lira yatırım yapıldığını dile getiren Arslan, bunun 227 milyar lirasının karayolları için harcandığını ifade etti.Arslan, geçmişte "tekerlek dönsün" anlayışıyla yol yapılırken, bugün gelinen noktada artık uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıldığını, 2003'ten bugüne gerek bölünmüş gerekse sıcak asfalt yollarda 3-4 kat ilerleme sağlandığını bildirdi.Eskiden 6 il bölünmüş yolla birbirine bağlıyken şimdi 76 ilin birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Arslan, 2019'da 81 şehrin bölünmüş yolla birbirine bağlanacağını vurguladı.Bölünmüş yolların "kafa kafaya" çarpışma riskini ortadan kaldırdığına işaret eden Arslan, trafik güvenliği ve konforunu artırıcı birçok çalışma yaptıklarını belirtti. Arslan, yol kusurundan kaynaklanan kaza oranının neredeyse sıfıra geldiğini söyledi.

Arslan, yol konforunun artmasıyla yakıt ve zaman tasarrufu sağlandığını, sera gazı salımının ve bakım masrafının azalmasıyla yılda 17 milyar lira tasarruf elde edildiğini belirterek, trafik güvenliğini artırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri olan akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması adına çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) kurduklarını anlatan Arslan, bu sistemle ilk defa yolcu, kargo ve eşyaların hareketlerinin takip şansının doğacağını bildirdi.

Arslan, Başbakan Yıldırım'ın "gidemediğin yer senin değildir." sözlerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizin liderliğinizde bu ifade, 'güvenle, konforla ve kısa sürede gidemediğin yer senin değildir.' şeklinde değişti. Hiç şüpheniz olmasın, ülkemizde yol ile araç arasında interaktif iletişim ortamı sağlanması, trafik güvenliği ve seyahat rahatlığı faktörünün mümkün olan en üst düzeye çıkarılması noktasında akıllı yollar geleceğimizin yolları olacaktır." diye konuştu.