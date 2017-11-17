FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığın tahliyesine karar verdi.
Akıncı Üssü'ndeki davada 13 tahliye
17.11.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada 13 sanık için tahliye kararı verildi.
Etiketler : FETÖ,darbe girişimi davası,Akıncı Üssü,tahliye,
520526 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520526.aspx
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