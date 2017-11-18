Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı çıkardı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gözaltına alınan Biryol’un “terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak” suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Biryol’un, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası, Bank Asya’daki hesabına 675 bin lira yatırdığı tespit edildi. Ayrıca Biryol’un, 22 Ağustos’ta gözaltına alınan ve tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç’la aynı yapılanmada olduğu kaydedildi.

MARMARA’DA 42 GÖZALTI

Öte yandan FETÖ/PDY ile irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle Marmara Üniversitesinin eski ve yeni 42 çalışanı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 2’si profesör 4’ü doçent, 8’i araştırma görevlisi 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Bank Asya’daki hesabına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı üzerine para yatırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları iddia edildi.