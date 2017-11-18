Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşma NATO’nin iki skandalını ortaya çıkardı. Birinci skandalda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı düşman hedefler arasına yerleştirilirken, ikinci skandalda ise Kürt kökenli Norveçli subay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini kullanarak sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesapla NATO ve müttefiklerini hakaret ve aşağılayıcı paylaşımlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisiyle ortaya çıkan skandalların ilki 8-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen NATO Müşterek Kuvvetler komutanlığı tatbikatı sırasında yaşandı. Söz konusu skandal, müşterek muharebe merkezinin medya teknisyeni olarak çalışan bir subay tarafından gerçekleştirildi. Norveçli subay, bir internet sitesinden Atatürk portresini alıp düşman safına yerleştirdi. Olayı tatbikata katılan Türk subaylar fark edip ilgili makamlara iletti. Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesinin ardından gözaltına alınan medya teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.



NATO ÖZÜR DİLEDİ

İkinci olay ise 15 Kasım tarihinde yaşandı. Bu da tatbikat esnasında subayların birbiriyle paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açılmış sahte bir hesapla özellikle NATO ve müttefikler aleyhinde paylaşımlar yapıldığı anlaşıldı. Bu paylaşımlar da NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bulunan Türk subaylar tarafından tespit edildi. Söz konusu paylaşımları Cumhurbaşkanı Erdoğan adını kullanarak yapan kişinin Kürt kökenli bir Norveç subayı olduğu anlaşıldı. Her iki ülkenin Genelkurmay Başkanlarının konuya ilişkin temasları oldu ve bu paylaşımları yapan kişi ordundan atıldı. Olaydan dolayı NATO Avrupa Kuvvetleri Başkomutanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ı aranarak özür diledi. Norveç’teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, tatbikat skandalı sebebiyle Türkiye’den özür diledi.



“BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Dün (önceki gün) Norveç’te bir durum oldu. Norveç’te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk’ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. ‘Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.’ dediler. Dedik ki ‘Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.’ Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz” dedi.