Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Rize Kapalı Spor Salonu’nun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Norveç’teki NATO tatbikatı sırasında kendisinin “düşman” olarak lanse edilmesi ile ilgili ortaya çıkan skandala değindi. NATO yetkililerinin sürekli olarak “Hata oldu, özür dileriz” şeklinde açıklamalar yaptığı sırada Erdoğan’dan sert sözler geldi:



İÇERİDEN VE DIŞARIDAN

Hem içeriden hem dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırılar milletimize ve ülkemizedir. Vesayet güçlerinin tüm saldırılarına Akif’in ruhuyla cevap veriyoruz. Türkiye güçlendikçe hücumların şiddeti artıyor. Daha dün NATO tatbikatındaki terbiyesizliği siz de gördünüz. Bazı yanlışları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da öyle bir hadisedir. Bu terbiyesizliği NATO içinde varlığını bir süredir takip ettiğimiz çarpık bir bakışın dışa vurumu olarak anlıyoruz. NATO’nun güvenilirliği sorgulanır hâle gelmiştir. Bu kuru bir özür ile geçiştirilerek üzeri örtülecek bir konu değildir.



KİMSEYE SORMAYACAĞIZ

Biz kendimizi savunmak için S-400 almaya kalktığımızda kimileri tarafından ortaya konulan tepki de bu çarpıklıktandır. Başkalarına ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye’ye ses çıkarıyorlar. İş Türkiye’ye gelince farklı tavır sergiliyor. Kusura bakmasınlar Türkiye birilerine sorarak karar vermeyecek, milleti ile konuşarak karar verecektir. Bunlar Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve terörle mücadele döneminde kime ne kadar güvenenebileceğimizi gördük. Bunları Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve terörle mücadele döneminde kime ne kadar güvenebileceğimizi gördük. Biz S-400’leri zaten aldık, iş bitti.



ŞAHSİ HİMAYEM ALTINDA

Türkiye yakın gelecekte kendi hava savunma sistemlerini kuracak ve dostlarıyla paylaşacak. Kimsenin bizi elindeki teknoloji gücüyle tehdit etmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizde yürütülen tüm savunma sanayi ve yüksek teknoloji projeleri şahsi himayem altındadır. Engellerle karşılşaşan herkese Cumhurbaşkanlığının kapısı açıktır. Heba edilecek tek bir damla alın terimiz yok. En alçak senaryoyu uyguluyor. Bölgede âdeta terör fabrikası kuruldu.



BAŞKALDIRIYORUZ...

Dünya kimsenin tepe tepe kullanacağı kuralların orman kanunlarının hâkim olduğu bir yer değildir. Biz bölgemizdeki mazlumlara sahip çıkarak bu çarpık düzene baş kaldırıyoruz ve onun için dünya 5’ten büyüktür diyoruz. Irak’ta Kandil başta olmak üzere ne kadar bataklık varsa kurutacağız. Afrin’i de kurtacağız, Menbiç’i de asıl sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz.



Ayder’e havadan inceleme

Öğle saatlerinde Rize Güneysu’daki evinden çıkan Erdoğan, Güneysu Stadı’nda kendisini bekleyen helikopterle havalanarak Sarp Sınır Kapısı’ndaki modernizasyon çalışmaları, Yusufeli Barajı inşaatı, Ovit Tüneli ve deniz dolgu inşası süren Rize’nin Pazar ilçesi Yeşillköy mevkiindeki havalimanı inşaatını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan ayrıca Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağlarında yapılması planlanan kayak tesisleri için düşünülen alanları da havadan inceledi.