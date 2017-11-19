Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt'a yakışır 2 kapalı spor salonumuz olacak. AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, sevgili Bayburtlular, değerli bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık hasretin ardından, evliyalar şehri, milli mücadelenin şehri Bayburt'ta olmaktan büyük bi bahtiyarlık duyuyorum. Bizi gerçekten coşku ile bağrına basan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bayburt, bizi çok seviyor, biz de Bayburt'u en az onlar kadar seviyoruz. Buradan bütün beldelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Bayburt, 2. Plevne Savunması olarak tarihe geçen destansı mücadelenin şehridir. Dün olduğu gibi bugün de Bayburtlu kardeşlerim Türkiye'nin mücadelesine en güçlü desteği veriyor. Tüm kritik süreçlerde Bayburt'u daima yanımızda gördük.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'YE MÜJDE!

Bayburt'ta il kongresi toplantısı öncesinde dışarıdaki vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Buradan müjdeyi veriyorum. 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Gümüşhane ve Bayburt'a kapalı spor salonlarının da talimatını verdim. Bu salonlarımız da 3 bin ila 4 bin kişiyi rahatlıkla alabilecek salonlarımız olacak. İçeride kongreyi hızlandıralım çünkü bugüne 2 ilimizin kongresini planladık. Bayburt'tan Gümüşhane'ye geçip, il kongresini de yapacağız.

Bayburt işini iyi biliyor. Siyasette Bayburt, referandumda da Cumhurbaşkanlığında da bir numara. Bayburt bizi sevdi, biz de Bayburt'u sevdik. İnşallah 2019'da da Bayburt bu kararlılığını yine gösterecek ben buna inanıyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız değil mi? Allah sizlerden razı olsun.