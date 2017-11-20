Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Darbe girişiminin ardından NATO karargâhlarında görev yapan FETÖ şüphelisi subayların görevlerine son verilerek, “Türkiye’ye dönün emri” verilmişti.

3’ü general 462 subaydan 237’si hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bunlardan 200’ünün Türkiye’nin dön emrine uymadığı belirlendi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan isimlerin, sağlık raporu alarak Türkiye’ye dönmedikleri gibi bazı şüphelilerin de görevli oldukları ülkelerden iltica talebinde bulundu. Şüphelilerin yurt içindeki adresleri ile görevli olduğu ülkelerdeki ofislerinde arama yapıldı. Savcılık tarafından 237 şüpheliden 17’sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Ayrıca, şüphelilerden 58’inin eşinin ismi 2010 KPSS soruşturmasında geçtiği kaydedildi.

Savcılık, 237 subaydan çoğunun örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgüt hiyerarşisinde üst sıralarda olduğunu belirledi. Şüphelilerinin bazılarının Bank Asya’da hesaplarının olduğu, MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise örgüte himmet sağladıkları bildirildi.

İşte örgütün ülke ülke NATO’da görev yapan subay ve hakkında işlem yapılan kişi sayısı:

l Belçika: 140 NATO subayından 78’i hakkında işlem yapıldı.

l Almanya: 77 NATO subayından 32’si hakkında işlem yapıldı.

l İtalya: 62 NATO subayından 25’i hakkında işlem yapıldı.

l ABD: 39 NATO subayından 26’sı hakkında işlem yapıldı.

l Hollanda: 32 NATO subayından 17’si hakkında işlem yapıldı

l İspanya: 16 NATO subayından 8’i hakkında işlem yapıldı.

l Norveç: 5 subayın sığınma talebini kabul etti.