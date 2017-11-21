Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30. kilometresinde yer alan Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Yüksel idaresindeki 35 PH 089 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yavuz Karasu’nun kullandığı 46 AG 997 plakalı kamyonete ardından İsmail Mıhçı yönetimindeki 46 E 667 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fevzi Mıhçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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